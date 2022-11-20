На восстановленный аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в Twitter подписались более 25 млн человек

США. В социальной сети Twitter был восстановлен аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа. Новый владелец компании Илон Маск провёл опрос среди своих подписчиков, которые большинством голосов приняли решение о возвращении Трампа в соцсеть.
США. В социальной сети Twitter был восстановлен аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа. Новый владелец компании Илон Маск провёл опрос среди своих подписчиков, которые большинством голосов приняли решение о возвращении Трампа в соцсеть.
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