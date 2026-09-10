ЮЖНОЕ ТУШИНО
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ЮЖНОЕ ТУШИНО

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Мэр столицы открыл предприятие по выпуску рентгенодиагностической техники

Почти на 70 процентов выросли мощности компании «С.П. Гелпик» благодаря новой производственной площадке в Зюзине, которую открыл Сергей Собянин.

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