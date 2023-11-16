Количество ДТП по вине водителей автобусов в Петербурге снизилось на 23%

Аварии со смертельным исходом по вине водителей полностью отсутствуют. В Петербурге за 10 месяцев 2023 года количество ДТП, совершённых по вине водителей автобусов, снизилось на 23% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.
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