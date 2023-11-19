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Си Цзиньпин заявил о взаимной выгоде в отношениях Китая и Японии

Си Цзиньпин заявил о взаимной выгоде в отношениях Китая и Японии

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и премьер-министр Японии Фумио Кисида провели встречу на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходил в Сан-Франциско с 15 по 17 ноября 2023 года.

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