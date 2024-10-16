В Казахстане высказались о новых российских акционерах местной биржи

Казахстанская фондовая биржа (KASE) не была стороной сделки, в результате которой Мосбиржа вышла из числа акционеров площадки, и планирует запросить информацию об аффилированных и связанных с покупателями бумаг лицах, как того требует законодательство республики.
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