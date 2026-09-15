Число жертв оползня в Непале достигло 1396

Число жертв оползня и наводнения в Непале на границе с КНР выросло до 1396, 5130 человек числятся пропавшими без вести.
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