Еще троих обвиняемых в нападении на боксера Двали в Крыму заключили под стражу

Еще трое человек арестованы по делу об избиении чемпиона России по боксу Дмитрия Двали в Крыму. Об этом 6 августа заявила пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону.
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