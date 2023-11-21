Депутат Хамзаев попросил ФАС разобраться в росте цен на презервативы

Serg Glovny / ZUMA Wire В России резко подорожали презервативы. Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к главе ФАС Максиму Шаскольскому с просьбой дать поручение выяснить причину роста цен на средство контрацепции.
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