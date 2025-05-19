«Мама-Дом» обратился к неравнодушным жителям Карелии

Фонд «Мама-Дом» объявил срочный сбор продуктов питания для подопечных семей с детьми. Как рассказали в группе фонда, продовольственные запасы практически исчерпаны, а число обращений за помощью продолжает расти.
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