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Прокуратура США: информатор ФБР Смирнов оболгал Байденов с подачи российских спецслужб

Автор фото, Getty Images О статье Автор, Владимир Козловский Должность, для Би-би-си, Нью-Йорк В начале этой недели федеральная прокуратура и защита тайного осведомителя, арестованного 14 февраля в Лас-Вегасе по обвинению во лжи ФБР, перестреливались ходатайствами по поводу меры пресечения, которую Александру Смирнову должен назначить суд.

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