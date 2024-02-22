Прокуратура США: информатор ФБР Смирнов оболгал Байденов с подачи российских спецслужб

Автор фото, Getty Images О статье Автор, Владимир Козловский Должность, для Би-би-си, Нью-Йорк В начале этой недели федеральная прокуратура и защита тайного осведомителя, арестованного 14 февраля в Лас-Вегасе по обвинению во лжи ФБР, перестреливались ходатайствами по поводу меры пресечения, которую Александру Смирнову должен назначить суд.
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