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Ресурс Flightradar24, отображавший полёт над Украиной пассажирского самолёта из Батуми, изменил координаты его траектории

Ресурс Flightradar24, отображавший полёт над Украиной пассажирского самолёта из Батуми, изменил координаты его траектории

Ресурс Flightradar24, отображавший полёт над Украиной пассажирского самолёта из Батуми, изменил координаты его траектории Ресурс отображения информации о полётах различных средств авиации Flightradar24 продолжает отображать весьма примечательную информацию.

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