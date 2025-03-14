Ресурс Flightradar24, отображавший полёт над Украиной пассажирского самолёта из Батуми, изменил координаты его траектории Ресурс отображения информации о полётах различных средств авиации Flightradar24 продолжает отображать весьма примечательную информацию.
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