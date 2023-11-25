Косачев: Киев перекладывает ответственность на Запад, говоря о срыве переговоров

Украина пытается переложить ответственность за поражения ВСУ на Запад, заявил РЕН ТВ заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, комментируя слова главы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давида Арахамии, заявившего, что экс-премьер Британии Борис Джонсон выступил категорически против подписания мирного договора между РФ и Украиной.