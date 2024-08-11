Боец ВСУ дезертировал и сдался в плен в Курской области. Как местные жители ловят украинских диверсантов?

Украинский военнослужащий решил дезертировать из рядов армии и сдаться в плен. Его задержал и сдал военной полиции Юрий Ведрашко, член добровольной народной дружины, житель деревни Журавли Кореневского района.
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