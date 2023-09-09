В Беларуси завершилось военное учение Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Боевое братство-2023», проходившее в период с 1 по 6 сентября на полигонах и участках местности Брестской, Гродненской и Минской областей республики.
В Беларуси завершилось военное учение Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Боевое братство-2023», проходившее в период с 1 по 6 сентября на полигонах и участках местности Брестской, Гродненской и Минской областей республики.
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