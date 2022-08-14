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Дачная хитрость: чтобы в следующем году наслаждаться крупной клубникой и земляникой, в августе следует правильно подготовить и рассадить кусты

Дачная хитрость: чтобы в следующем году наслаждаться крупной клубникой и земляникой, в августе следует правильно подготовить и рассадить кусты

Август — лучшее время для рассаживания розеток клубники и садовой земляники, ведь первый урожай с них можно будет собрать уже в мае-июне следующего года.

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