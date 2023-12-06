Оттава вводит новые ограничения на импорт алмазов из России

Правительство Канады в среду, 6 декабря заявило, что вводит ограничения на импорт российских алмазов и ювелирной продукции с бриллиантами с целью сократить доходы, которые Россия получает от экспорта этих товаров, – сообщают СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии