Corriere dello Sport: Кварацхелия дал согласие на переход в ПСЖ

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может перейти в ПСЖ в летнее трансферное окно. Как сообщает Corriere dello Sport, футболист дал согласие на переход во французский клуб, однако многое будет зависеть от позиции «Наполи», который пока не хочет отпускать игрока.