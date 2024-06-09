9 июня по народному календарю отмечается Федорин день. В это время можно задобрить домового, который в будущем поможет в делах и принесет удачу.
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9 июня по народному календарю отмечается Федорин день. В это время можно задобрить домового, который в будущем поможет в делах и принесет удачу.