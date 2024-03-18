Россиянку в ходе спецоперации освободили из плена мексиканского картеля

Муж похищенной в Мексике россиянки сообщил, что ее освободила местная полицияМария РиговичМаша Ригович/VK В Мексике полиция во время спецоперации освободила Марию Ригович, которая 14 марта была похищена членами местного картеля.
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