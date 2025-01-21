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Царьград

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ВСУ минируют заводы в Днепропетровской области. Русские идут и не торопятся. Ловкий трюк Сырского не прошёл

ВСУ минируют заводы в Днепропетровской области. Русские идут и не торопятся. Ловкий трюк Сырского не прошёл

Несколько часов продолжается бомбардировка крупнейших стоянок темники и живой силы противника, приготовленные на массированного вторжения.

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