В Тынде начали проверку из-за видео с ползущим до дома инвалидом

Доследственная проверка началась в городе Тында после публикации в социальных сетях видео, на котором женщина показывает, как ее 22-летний сын-инвалид вынужден добираться до дома ползком, сообщили в Telegram-канале СК по Амурской области.
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