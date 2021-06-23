Зеленский и Президенты

– Алло, это кто? Путин? Меня хорошо слышно? Тогда так, прочисти уши, чтобы два раза не повторять – прекрати агрессию против моей страны немедленно! Ты слышишь меня, Путин? Только посмеешь дернуться в сторону Украины, мы твою армию раскатаем танками в грязь! – Молчишь? Это правильно, может, за умного сойдешь! И это, мне нужны деньги, иначе я твой "Северный поток - 2" поломаю вдребезги, мои эсминцы пройдутся по нему стальными граблями! Денег дашь? Ты нам должен! Забыл? Из-за твоих потоков через мою трубу газ совсем не течет! Сказать нечего? Ну-ну, подумай, пока я с Германией переговорю! – Алло, Меркель? А кто? Так позовите! Скажите, звонит президент Украины Владимир Зеленский! Лично! Срочно! Ага, день добрый, Ангела! Денег дашь? Да, здоров, а почему спрашиваешь? Хотя, со слухом что-то плохо, не услышал про деньги! Понимаешь, Ангела, если не ты, то кто? Мы, Германия и Украина, должны создать суперармию! У тебя уже есть? Вот и хорошо, можно на Германию не тратиться, все деньги мне! Много, Ангела! Понимаешь, все ведь с нуля, с основ, начиная с пращи – эти клятые русские, выкинув из Союза, оставили нас голыми и сирыми, обобрали до последней нитки, украли наши вооружения, корабли и самолеты, разрушили заводы, атомные электростанции довели до кризиса, всех, у кого хоть какие-то мозги были, из страны выгнали прочь! Культуру нашу украли, историю, саму память о великой победе с фашизмом украли, представляешь? Ах, это не к тебе? Это к Путину? Он молчит, не хочет разговаривать! Представляешь, каково нам приходится? Все сами, все сами! То стену строим вдоль границы, то мешками канал в Крым закидываем – все в работе, Ангела! Но мешками Россию не сдержать, нужны деньги! В смысле нужна армия, а для этого.