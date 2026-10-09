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FiNE NEWS

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«Атом» завоевывает сердца: российский электромобиль разлетается с полок!

В мире автопрома произошла настоящая сенсация: российский электромобиль «Атом» не только поступил в продажу, но и разлетается с полок! Об этом на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

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