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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чорич снялся с «Мастерса» в Шанхае, Шевченко прошел в снову

Борна Чорич пропустит «Мастерс» в Шанхае, который начнется 4 октября. Его место займет Александр Шевченко.

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