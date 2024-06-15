Искусственный интеллект изучает «язык опухолей», чтобы лучше ставить диагноз Максим МорозовКомпьютерная система, которая использует искусственный интеллект для изучения «языка опухолей», может помочь быстрее диагностировать заболевание, говорят эксперты.
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