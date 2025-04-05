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АСВ. «Валенсия» – «Мурсия», «Бильбао» – «Гран-Канария» и другие матчи

«Валенсия» примет «Мурсию», «Бильбао» сыграет с «Гран-Канарией». АСВ Регулярный чемпионат Форса Льейда – Бреоган Дата проведения 5 апреля, 19.

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