В Госдуме предложили признать семьи с двумя детьми многодетными | ТСН24

В России статус многодетных предложили давать семьям с двумя детьми. Такое предложение озвучил вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков, передает «ФедералПресс» со ссылкой на «РИА Новости».
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