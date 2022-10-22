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Эдуард Латыпов станет почетным гостем турнира по MMA в Тольятти

Российский биатлонист Эдуард Латыпов станет почетным гостем турнира по MMA в Тольятти.  Об этом сообщает пресс-служба Международной лиги по смешанным единоборствам.

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