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В Ленобласти дети избили мать и ее ребенка: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело

В Ленобласти дети избили мать и ее ребенка: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело

Сам инцидент произошел в Кудрово в Ленинградской области.Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения группы подростков на мать и ее 10-летнего сына, за которого женщина заступилась.

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