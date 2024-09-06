В Ленобласти дети избили мать и ее ребенка: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело

Сам инцидент произошел в Кудрово в Ленинградской области.Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения группы подростков на мать и ее 10-летнего сына, за которого женщина заступилась.
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