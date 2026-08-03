Возможно, темная материя превращается в гравитоны

Авторы исследования предлагают искать не саму темную материю, а ее «отголоски». Они опираются на эффект Герценштейна: если темная материя распадается на гравитоны (гипотетические частицы — переносчики гравитации), то эти гравитоны, проходя через крупномасштабные магнитные поля, могут превращаться в фотоны — частицы света.