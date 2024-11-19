Рождественский пост 2024-2025: духовный смысл, традиции и правила соблюдения Ольга ВайленкоРождественский пост, который православные христиане традиционно называют Филипповым, начинается 28 ноября 2024 года и продолжается до 6 января 2025 года.
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