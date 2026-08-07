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Майкл Портер: «Культура чаевых начинает выходить за рамки. Ненормально оставлять 600 баксов, когда поел на 3 тысячи»

Форвард «Нетс» Майкл Портер-младший заявил, что его напрягает необходимость оставлять 20% от потраченной суммы на чаевые.

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