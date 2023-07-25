Военное обозрение

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WSJ: Россия одержала победу над западными сырьевыми санкциями

WSJ: Россия одержала победу над западными сырьевыми санкциями

Похоже на то, что Запад терпит сокрушительное поражение от России на сырьевых рынках. Несмотря на установленные «Большой семеркой» ограничения цен на нашу нефть, так называемый «ценовой потолок», стоимость барреля российской марки Urals уже значительно «перевалила» за отметку в 60 долларов.

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