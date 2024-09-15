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Не только о футболе

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«Зенит» обыграл ЦСКА, Батраков – лидер РПЛ по «гол+пас», хет-трик Кейна и дубль Холанда, победы «Реала», «МЮ» и «Милана», мощное возвращение Месси, поул Леклера, прокаты сборной России и другие новости

1. В субботу в МИР РПЛ «Зенит» победил ЦСКА в гостях (1:0) благодаря очередному голу Гонду, а Александр Соболев отыграл 60 минут.

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Марк Краас
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