Попался! Женатого Джастина Бибера подловили целующимся вовсе не с супругой

Поведение певца вызвало серьезные сомнения в долговечности его брака. Бибера подловили целующимся с сексапильной рэпершей LEGION-MEDIAПоследние полгода странное поведение 31-летнего Джастина Бибера является постоянной темой обсуждения как для его фанатов, так и для недоброжелателей.
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