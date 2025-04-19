Попался! Женатого Джастина Бибера подловили целующимся вовсе не с супругой

Поведение певца вызвало серьезные сомнения в долговечности его брака. Бибера подловили целующимся с сексапильной рэпершей LEGION-MEDIAПоследние полгода странное поведение 31-летнего Джастина Бибера является постоянной темой обсуждения как для его фанатов, так и для недоброжелателей.