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За рулем

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Нужно ли менять фильтр в АКП? Эксперт развеял сомнения

Нужно ли менять фильтр в АКП? Эксперт развеял сомнения

 Вопрос от читателя «За рулем»:– Нужно ли при замене жидкости в гидромеханическом ­автомате или вариаторе менять фильтр?Ответ экспертаАлексей Ревин, эксперт «За рулем»:– Фильтр в автомате или вариаторе следует менять при каждой частичной или полной замене масла.

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