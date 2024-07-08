Нужно ли менять фильтр в АКП? Эксперт развеял сомнения

Вопрос от читателя «За рулем»:– Нужно ли при замене жидкости в гидромеханическом ­автомате или вариаторе менять фильтр?Ответ экспертаАлексей Ревин, эксперт «За рулем»:– Фильтр в автомате или вариаторе следует менять при каждой частичной или полной замене масла.