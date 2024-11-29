🇺🇦Уничтоженные в результате огневого воздействия бандеромобили боевиков ВСУ, где-то на фронте💥 #ВСУ #ЗСУ #ВСРФ #Прилет #Бандеромобиль #СВО.
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🇺🇦Уничтоженные в результате огневого воздействия бандеромобили боевиков ВСУ, где-то на фронте💥 #ВСУ #ЗСУ #ВСРФ #Прилет #Бандеромобиль #СВО.
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