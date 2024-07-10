Свердловские власти избавились от проблемного соццентра после смерти Далера Бобиева

Министерство социальной политики Свердловской области ликвидировало Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям Чкаловского района города Екатеринбурга».
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