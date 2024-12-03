Удивительные и эмоциональные кадры — семейные разборки в львином прайде

Жизнь в львиных прайдах сложно назвать скучной — тут кипят нешуточные страсти. Хищные кошки неустанно борются за территорию, охраняют своих детенышей от любвеобильных самцов, которые не прочь прибить малышей-львят.
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