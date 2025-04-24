Коллекторы приобрели рекордный объем долгов МФО в первом квартале

В первом квартале текущего года микрофинансовые организации продали коллекторам просроченные займы на сумму 22 млрд рублей, что составило 82% от всех выставленных на продажу долгов в этот период, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).