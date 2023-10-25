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Путин заявил, что российско-казахстанские отношения находятся на высоком уровне

Путин заявил, что российско-казахстанские отношения находятся на высоком уровне

Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму президенту Казахстана Касым-­Жомарту Токаеву, в котором поздравил его с Днем республики, и заявил, что отношения между странами находятся на высоком уровне.

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