Путин заявил, что российско-казахстанские отношения находятся на высоком уровне

Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, в котором поздравил его с Днем республики, и заявил, что отношения между странами находятся на высоком уровне.
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