Сечин: мировая энергетика превратилась в инструмент гибридной войны

Глава «Роснефти» и ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин заявил, что мировая энергетика стала одной из мишеней в гибридной войне, пишет РИА Новости.
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