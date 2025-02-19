Американские специалисты выяснили, что число самоубийств в мире снизилось на 40%. При этом России остается одним из лидеров по этому показателю, уступив в Восточной Европе лишь Литве и обогнав Украину, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Lancet Public Health.