Падают странные объекты из космоса: эксперт о таинственной ситуации в Польше

В Польше второй день подряд жители находят предметы, напоминающие космический мусор. Некоторые предполагают, что эти объекты могут быть деталями американской ракеты «Фалькон-9», в то время как другие считают, что это «запчасти» старого космического корабля.
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