"Не будет супермайской": Аномальный холод обрушится на Москву - синоптики винят "бегущие волны"

Аномальный холод обрушится на Москву, и синоптики винят во всём "бегущие волны". "Не будет супермайской", - говорит о погоде эксперт Вильфанд, уточняя, что 1 мая температура окажется на 4 градуса ниже многолетних значений.
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