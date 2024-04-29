Глава Приднестровья призвал 9 мая возложить цветы с портретами участников ВОВ

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский обратился к гражданам с призывом прийти 9 мая к братским могилам и возложить цветы с портретами участников Великой Отечественной войны (ВОВ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии