Южная группировка за сутки сбила свыше 132 тяжелых коптера ВСУ

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск в течение суток сбили 132 тяжелых беспилотника коптерного типа, а также 83 беспилотника самолетного типа.
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