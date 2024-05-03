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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани загорелась «Газель»

В Рязани загорелась «Газель»

Пожар произошёл вечером в четверг, 2 мая. По словам свидетелей, автомобиль взрывался. В комментариях пользователи возмутились, почему никто не тушит машину, на что получили ответ: «там уже спасать нечего».

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