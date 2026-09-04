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Ивановские новости

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Житель Ивановской области оштрафован за нападение на росгвардейца

Житель Ивановской области оштрафован за нападение на росгвардейца

Избитый росгвардеец получил травмы средней тяжести, нападавший частично признал вину и извинился в суде.

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