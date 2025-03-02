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Врач Казанцева: Экран гаджета может вызывать преждевременное старение сетчатки

В беседе с «Вечерняя Москва» канд. мед. наук, врач-офтальмолог Елена Казанцева рассказала, как сильно использование всевозможных цифровых устройств влияет на здоровье детей и подростков и как сохранить зрение, когда смартфоны, компьютеры, планшеты и прочие гаджеты стали неотъемлемой частью повседневной жизни.

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